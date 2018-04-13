Посол обвинил Лондон в нарушении международного права в "деле Скрипаля"

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Великобритания нарушает международное законодательство, проводя такое непрозрачное расследование по "делу Скрипаля", которое носит политический характер, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"У нас нет ничего, британская сторона непрозрачна. Кстати, поскольку это дело носит политический характер, они нарушают международное законодательство, и это происходит уже более месяца", — сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу, подчеркнув, что у российской стороны нет информации о расследовании со стороны официальных лиц в Великобритании, а единственная информация исходит от "утечек" в СМИ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.