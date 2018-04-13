При столкновениях с израильской армией в Газе ранили 30 палестинцев

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ГАЗА, 13 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Не менее 30 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильской армией в пятницу на границе с сектором Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Тридцать мирных палестинцев были ранены в столкновениях с израильской армией на границах сектора Газа, один из них получил серьезное ранение на востоке города Хан-Юнис", — завил Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что десять медицинских работников получили отравление от "газовых бомб", от которых пострадал медицинский пункт на востоке от Хан-Юниса.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.