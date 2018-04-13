Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (134)

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило, что утром в среду Донецк подвергся обстрелу, ранения получили семь человек.

"Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела 11 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье "террористический акт" в отношении командиров 55 отдельной артиллерийской бригады и 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВС Украины, "по приказу которых военнослужащие воинских подразделений произвели артиллерийские обстрелы".