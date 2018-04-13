Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне представило доклад под названием "Солсбери: Засекреченное дело" по инциденту в Великобритании.

В докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев. Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.