На границе с Газой начались новые стычки палестинцев с израильской армией

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ГАЗА/МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новые столкновения палестинцев с израильской армией начались на границе с сектором Газа, демонстранты подняли палестинский флаг и подожгли израильский, сообщает палестинское телевидение.

"В пяти точках протеста на границе с Израилем участники протестов начали поднимать палестинский флаг, одновременно с этим был подожжен израильский флаг. Также начались столкновения тысяч палестинцев с израильской армией", — говорится в сообщении Palestine TV.

Пресс-служба Армии обороны Израиля, в свою очередь, сообщила, что столкновения с палестинцами проходят с утра пятницы в пяти точках на границе с Газой. В столкновениях участвуют "тысячи палестинцев".

"За последний час были предприняты попытки нанести ущерб пограничной стене и пересечь ее, а также попытки бросить фугасы и бутылки с зажигательной смесью", — говорится в заявлении армии.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.