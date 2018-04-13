Мадрид пытается доказать прокурорам из ФРГ, что Пучдемон готовил восстание

МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Испанские и немецкие прокуроры проводят встречи в Гааге, на которых представители Мадрида пытаются убедить своих коллег, что основанием для экстрадиции бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона могут быть обвинения в организации восстания.

В Гааге расположена штаб-квартира агентства ЕС Евроюст.

Пятого апреля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из немецкой тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября. Кроме того, немецкий суд запросил у Испании дополнительные материалы, доказывающие, что каталонский политик причастен к растрате госсредств.

Испанская сторона настаивает, что доказательств для обвинений в организации восстания достаточно. С этой целью испанские прокуроры представили немецким коллегам дополнительные доказательства, в том числе видеозаписи "эпизодов насилия, связанных с "процессом" (движение, направленное на достижение независимости Каталонии – ред.), сообщает газета El País

По словам министра юстиции Испании Рафаэля Катала, встречи "проходят очень хорошо". "Разумным будет, если решение немецкого суда максимально будет соответствовать тому, что решил испанский судья", — заявил Катала в интервью радиостанции Onda Cero.

"Кажется разумным, что испанский Верховный суд после месяцев расследования пришел к определенным выводам, он может передать информацию немецкому суду, чтобы тот сделал соответствующие и надлежащие выводы, обладая всей информацией", — добавил министр.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии. 5 апреля суд принял решение на время рассмотрения вопроса об экстрадиции отпустить Пучдемона под залог, покидать территорию Германии он не имеет права.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.