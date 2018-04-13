Финские пограничники задержали поезд из Москвы

ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр — РИА Новости. Фирменный поезд "Лев Толстой" из Москвы в Хельсинки был в пятницу задержан на пункте пересечения финской границы в населенном пункте Вайниккала из-за дебошира, сообщает пограничная охрана Финляндии.

Поезд "Лев Толстой" отправляется ежедневно с Ленинградского вокзала Москвы в 23.10 и прибывает в Хельсинки в 13.30 следующего дня. На станцию Вайниккала поезд по расписанию прибывает в 09.14 утра, где стоит один час.

"Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала на пограничном пункте Вайниккала в поезде "Лев Толстой" человека, который подозревается в нарушении общественного порядка и угрозе безопасности. Данное лицо было задержано и находится под стражей для дальнейшего расследования. Поезд находится на станции Вайниккала для проверки служебной собакой", — говорится в сообщении пограничников.

В финской железнодорожной компании VR рассказали РИА Новости, что пассажиров московского поезда пересадили на поезд "Аллегро" из Санкт-Петербурга.

Поезд "Лев Толстой" в пятницу из Хельсинки в Москву отменён. Как отметили в VR, все пассажиры по желанию могут отправиться в Москву поездами "Аллегро" с пересадкой в Санкт-Петербурге.