ФРГ в позиции по России руководствуется чужими авантюрами, заявила Захарова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Берлин, заявляя о необходимости давления на Россию, руководствуется не здравым смыслом, а чужими авантюрами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что много раз "Совет Безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России", так продолжаться не может и надо усилить давление на Москву.

"Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой "старшего брата". Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала", — добавила она.