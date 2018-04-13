Матвиенко рассказала о последствиях возможного выхода Украины из СНГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в этой стране, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это (выход Украины из СНГ) явно не в интересах Украины и украинского народа… Последовательная попытка разрушения всего и вся, а разрушать — не строить… Украина и так практически не принимала участие в деятельности СНГ последние годы… СНГ без Украины живет и выживет… А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, это очевидно", — сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Она сравнила заявление о возможном выходе Украины из состава СНГ с попыткой "стрельбы в собственную ногу". "Рубить канаты, как в данном случае, абсолютно неразумно… Это скорее декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала участие (в деятельности СНГ), и если последует действие по юридическому разрыву, то, конечно, Украина многое потеряет", — отметила спикер Совфеда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.