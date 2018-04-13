Компанию Tesla отстранили от расследования смертельного ДТП в Калифорнии

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) отстранил американского производителя электромобилей Tesla от участия в расследовании аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, говорится в заявлении Национального совета.

Решение было принято в связи с тем, что компания Tesla нарушила соглашение сторон, опубликовав информацию о расследовании до того, как она была проверена и подтверждена NTSB. В заявлении сообщается, что подобные публикации неполной информации часто приводят к спекуляциям и неправильным предположениям относительно вероятной причины аварии, что негативно сказывается на процессе расследования.

"К сожалению, Tesla своими действиями нарушила соглашение сторон. Мы решили лишить Tesla статуса участника расследования и предупредили об этом (основателя компании) Илона Маска вчера вечером по телефону и сегодня в электронном письме. Несмотря на то, что мы понимаем потребность в информации… в ходе расследования NTSB, нескоординированные публикации неполной информации не повышают транспортную безопасность и не служат общественным интересам", — заявил председатель NTSB Роберт Сумвальт.

Ранее американский производитель электромобилей Tesla заявил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, в автомобиле работал режим автопилота.

Авария с участием электромобиля компании Tesla Model X произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается неизвестным, был ли в Model X включен режим автопилота.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.