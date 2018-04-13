"Создатель" "Новичка" объяснил, почему не удалось покушение на Скрипалей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", объяснил, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли выжить после воздействия нервно-паралитического вещества. Так он прокомментировал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая пришла к выводу, что к пострадавшим применили именно "Новичок".

В интервью "Коммерсант FM" Мирзаянов пояснил, что "Новички" обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Это вещество может быть устойчиво только при отсутствии влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, сказал химик.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — добавил он.

ОЗХО опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

Происшествие в Солсбери

В МИД Великобритании отказались ответить на вопрос РИА Новости о том, фигурировало ли в докладе название "Новичок".

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери 9 апреля. В медучреждении заявили, что она и ее отец очень хорошо отреагировали на лечение, но находятся на разных стадиях выздоровления. В тот же день Юлия втелефонном разговоре со своей двоюродной сестрй Викторией заявила, что у них с отцом все хорошо, оба поправляются.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.