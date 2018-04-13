Националисты в Киеве облили краской памятник Ватутину

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Представители националистической организации "С14" в пятницу в центре Киева облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождения города; националисты не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.
Как следует из трансляции, которую ведется на странице Facebook организации, несколько десятков националистов облили красной краской памятник, окружили его и не пускают людей, которые пришли возложить цветы.
Националисты называют тех, кто пришел, сепаратистами; интересуются у них, кому принадлежит Крым. Также они призывают пришедших на коленах покаяться перед добровольцами, которые служили в Донбассе. Один из националистов назвал Ватутина "палачом украинского народа".