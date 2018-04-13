Радикалы в Киеве напали на депутата около памятника Ватутину

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Представители националистической организации "С14" распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной рады, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко возле памятника генерала Ватутина в Киеве, следует из трансляции на странице организации в Facebook.

На видео видно, что Бойко пришел к памятнику возложить цветы, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.

Пятнадцатого апреля будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускали к монументу людей, которые пришли возложить цветы.