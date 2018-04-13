СМИ рассказали о внебрачном ребенке Трампа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший привратник жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин рассказал журналистам о внебрачном ребенке Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.

По данным издания, за согласие обнародовать эту информацию американский таблоид National Enquirer заплатил Саджудину 30 тысяч долларов, но статью так и не опубликовали. Контракт предусматривал, что Саджудину придется выплатить миллион долларов, если он передаст эту информацию кому-то еще или расскажет о сделке. Тем не менее, о соглашении с таблоидом стало известно журналистам других изданий.

"Сегодня я проснулся и узнал, что наше с AMI (компания American Media Inc., издающая таблоид National Enquirer. — Прим. ред.) конфиденциальное соглашение, связанное с президентом Трампом, просочилось в прессу", — рассказал Саджудин.

Бывший привратник подтвердил New York Post, что когда он работал в Trump World Tower, его просили не критиковать бывшую экономку президента Трампа за ее связь с ним, от которой родился ребенок.

По данным газеты, женщина, упомянутая в этой истории, отрицает информацию о связи с Трампом. "Это все фейк", — заявила она.

Ранее сообщалось, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждала, что у нее был роман с Трампом до избрания его на должность главы государства. Супружеская неверность президента могла негативно сказаться на его положении в политике.