Киев готовит покушения на глав ЛНР и ДНР, заявили в Луганске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (130)

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило информацию о подготовке Киевом диверсантов для ликвидации глав ЛНР и ДНР, сообщила журналистам руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

"Министерство государственной безопасности Луганской народной республики располагает данными о планируемых на территории народных республик Донбасса диверсионно-террористических актах и покушениях на руководителей ЛНР и ДНР", — сказала Любенко.