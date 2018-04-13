Национальный конгресс Гондураса одобрил перенос посольства в Иерусалим

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Национальный конгресс Гондураса одобрил проект переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и передал это предложение на рассмотрение исполнительной власти, сообщается в заявлении конгресса.
"Единственная ветвь власти, которая ответственна за вопросы международных отношений, — исполнительная власть. В связи с этим направленность этого ходатайства в том, чтобы МИД рассмотрел перенос посольства Гондураса в Иерусалим", — приводятся в заявлении слова заместителя председателя парламента Антонио Риверы.
По данным издания Prensa, в Национальном конгрессе проект о переносе посольства поддержали 59 человек, 33 проголосовали против. Теперь проект должны рассмотреть представители исполнительной власти.
Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а, пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.