Национальный конгресс Гондураса одобрил перенос посольства в Иерусалим

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Национальный конгресс Гондураса одобрил проект переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и передал это предложение на рассмотрение исполнительной власти, сообщается в заявлении конгресса.

"Единственная ветвь власти, которая ответственна за вопросы международных отношений, — исполнительная власть. В связи с этим направленность этого ходатайства в том, чтобы МИД рассмотрел перенос посольства Гондураса в Иерусалим", — приводятся в заявлении слова заместителя председателя парламента Антонио Риверы.

По данным издания Prensa, в Национальном конгрессе проект о переносе посольства поддержали 59 человек, 33 проголосовали против. Теперь проект должны рассмотреть представители исполнительной власти.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Гватемала в мае, практически одновременно с США, перенесет свое посольство в Иерусалим, и предсказал, что их примеру последуют новые страны. Отмечалось, что, "по оценкам израильских дипломатов, Гондурас, скорее всего, является одной из стран, которая предпримет такие же решения", как США и Гватемала.

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а, пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.