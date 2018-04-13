Таиландский суд предъявил обвинения Рыбке и Лесли

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе. Архивное фото

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе. Архивное фото

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 13 апр — РИА Новости. Провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости секретарь суда.

Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор более пяти человек для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.

"Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил агентству секретарь суда.

Он также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, суд будет продлевать меру пресечения каждые 12 дней.

По первому делу Лесли, Рыбку и остальных участников нелегального "секс-тренинга" обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Заседание по нему состоится, как и было запланировано, 17 апреля.

На следствие Уголовно-процессуальным кодексом Таиланда отводится 84 дня. Если прокуратура закончит подготовку обвинительного заключения раньше или подследственные признают себя виновными, заседание по делу может состояться раньше. Если же прокуратура сочтет предъявленные полицией доказательства виновности недостаточными, дело могут вернуть в полицию на доследование или прекратить.

Фигурантов дела задержали в Таиланде в конце февраля.