Таиландский суд предъявил обвинения Рыбке и Лесли

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 13 апр — РИА Новости. Провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости секретарь суда.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.
"Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил агентству секретарь суда.
По первому делу Лесли, Рыбку и остальных участников нелегального "секс-тренинга" обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Заседание по нему состоится, как и было запланировано, 17 апреля.
На следствие Уголовно-процессуальным кодексом Таиланда отводится 84 дня. Если прокуратура закончит подготовку обвинительного заключения раньше или подследственные признают себя виновными, заседание по делу может состояться раньше. Если же прокуратура сочтет предъявленные полицией доказательства виновности недостаточными, дело могут вернуть в полицию на доследование или прекратить.
Фигурантов дела задержали в Таиланде в конце февраля.