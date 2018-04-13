Кандидат в президенты Черногории планирует улучшить отношения с Россией

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Черногории от оппозиции Младен Боянич сообщил в интервью РИА Новости, что санкции в отношении России не нужны, и что в случае избрания он постарается улучшить отношения Подгорицы и Москвы.

Экономист, экс-депутат парламента Черногории 56-летний Младен Боянич принял в марте решение о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах на пост главы государства. Он получил поддержку оппозиционных движений Демократический фронт, "Демократы" и URA. Результаты опросов указывают на него как на главного конкурента фаворита предвыборной гонки – экс-премьера и главы правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

В Черногории 15 апреля состоятся седьмые по счету выборы президента с 1990 года, после введения многопартийной системы. Правом голоса обладают 534 тысячи граждан. Государственная избирательная комиссия Черногории утвердила семь кандидатов в президенты.

По словам Боянича, одним из приоритетов для него является скорейшее вступление страны-кандидата Черногории в Европейский союз.

"Однако, надеюсь, что это не будет препятствовать отношениям с Россией, и буду стараться, чтобы отношения России и Черногории улучшились, нормализовались и вопрос санкций ушел бы в прошлое. Они не были нужны, и уверен, что Европейский союз и Черногория поймут, что никто не имеет пользы от этого, только вред", — заявил претендент на пост главы государства агентству.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.