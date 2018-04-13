Кандидат в президенты Черногории планирует улучшить отношения с Россией

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Черногории от оппозиции Младен Боянич сообщил в интервью РИА Новости, что санкции в отношении России не нужны, и что в случае избрания он постарается улучшить отношения Подгорицы и Москвы.
В Черногории 15 апреля состоятся седьмые по счету выборы президента с 1990 года, после введения многопартийной системы. Правом голоса обладают 534 тысячи граждан. Государственная избирательная комиссия Черногории утвердила семь кандидатов в президенты.
По словам Боянича, одним из приоритетов для него является скорейшее вступление страны-кандидата Черногории в Европейский союз.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.