В Израиле умерла председатель союза журналистов Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Председатель союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, возглавившая организацию в 2015 году, скончалась, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона. По данным местных СМИ, Давиденко ушла из жизни в израильской клинике от онкологического заболевания.

"Безвременно ушла из жизни председатель региональной общественной организации "Союз журналистов Челябинской области", талантливый журналист и яркий общественный деятель Давиденко Ольга Владимировна… Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой", — говорится в сообщении.

Как сообщает местное агентство новостей "Доступ", Ольга Давиденко скончалась в израильской клинике в четверг от стремительно развившегося рака.

Коллеги и друзья на своих страницах в соцсетях выражают соболезнования родным и близким Ольги.