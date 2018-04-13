ШИХАНЫ (Саратовская область), 13 апр — РИА Новости. Деятельность научно-исследовательских институтов в Шиханах Саратовской области всегда находилась под завесой тайны, но публикация газеты Times о том, что именно в этой части российской глубинки упрятана "секретная лаборатория" по производству вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, подогрела интерес к городку во всем мире.
Контролируемая зона
Город Шиханы расположен среди лесов в центре Вольского района Саратовской области, менее чем в 10 километрах от Вольска. Вблизи проходит федеральная трасса Сызрань-Саратов-Волгоград. Шиханы являются закрытым административно-территориальным образованием, въезд и нахождение в нем граждан и автомобилей возможны только на основании пропуска, выданного администрацией ЗАТО по согласованию с органами ФСБ, при этом въезд и пребывание иностранцев на территории города запрещены. О том, что город относится к контролируемой зоне, и об установленных ограничениях говорится на информационном щите, установленном перед въездом в Шиханы.
На въезде в Шиханы-1 нет контрольно-пропускного пункта и какой-либо охраны, однако, как пояснили РИА Новости в местной администрации, в случае пребывания в городе без пропуска нарушителю грозит административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
К ЗАТО относится город, обозначаемый как Шиханы-1 и ранее носивший также название Вольск-17, в нем располагается саратовский филиал "Шиханы" НИИ органической химии и технологии (ГосНИИохт), который уже является запретной зоной.
Далее дорога, ведущая с федеральной трассы в Шиханы-1, тянется до Шихан-2 (или Вольск-18). По одной стороне дороги стоят красивые березы, по другой — сосны. Шиханы-2, по сути, является военным городком, построенным у воинских частей и 33 Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны России.
Чтобы попасть в этот городок, нужен пропуск начальника Шиханского гарнизона, который выдается по согласованию с ФСБ. На въезде стоит КПП, на котором дежурят военнослужащие-срочники, а сама территория огорожена забором с колючей проволокой. За ней видны только пятиэтажные жилые дома. Однако никакого усиления на фоне повышенного интереса СМИ к Шиханам нет, фотографировать КПП никто не запрещает.
Откуда тут "Новичок"?
Ожидавшая автобус на остановке жительница Шихан активно беседовала на житейские темы с другой, но, увидев корреспондента, сразу же отрезала: "Хоть я и пенсионерка, на эти темы мы не разговариваем" — вероятно, имея в виду инцидент в Солсбери.
Военнослужащий из Шихан-2, остановившийся на своей машине у федеральной трассы, сказал, что не знает о том, чтобы в Шиханах разрабатывали какие-то отравляющие вещества. "Что за "Новичок"? Я впервые слышу", — сказал он.
Он добавил, что за новостями не следит, его больше волнуют семейные проблемы.
Председатель совета ветеранов Шихан Маргарита Куриленко, которая до пенсии работала в местном филиале ГосНИИохт, не смогла по состоянию здоровья встретиться с корреспондентом, но по телефону сказала, что ничего не слышала о "Новичке".
По ее словам, местные жители обсуждают новости о том, что якобы отравляющее вещество, которым был отравлен Скрипаль, произвели в Шиханах, но никто не верит в это.
Складов химоружия в Шиханах давно нет
Жители ближайших населенных пунктов — города Вольска и поселка Сенной — считают, что от института в Шиханах не исходит какой-либо угрозы, все имевшиеся запасы опасных химических веществ были давно уничтожены.
Глава Вольского муниципального образования в 1996-2005 годах, председатель общественной палаты Вольского района Анатолий Иванович Зубрицкий считает, что Россия ведет себя как никогда правильно, серьезно расследуя это дело об отравлении Скрипаля, а звучащие из Лондона обвинения голословны.
"После перестройки в институте и расположенном рядом заводе начались сокращения, завод вообще упал, и этот институт вообще сократил свои программы и, по сути, прекратил свое существование… Многие цеха вообще порезаны… Там в основном, кажется, был иприт, который не идет для "Новичка" ни в коем случае. Никакого "Новичка" и типа подобной ему формулы там никогда не разрабатывалось… Те вещества, которые там производились, они в Горном были уничтожены, их запасов было около двух тонн", — сказал Анатолий Иванович.
Он отметил, что сейчас стоит вопрос, как задействовать площадку в Шиханах, где зачахло химпроизводство. По его словам, в этом городке "большинство — техническая интеллигенция", при этом шиханцы ощущают нехватку рабочих мест.
Офицер запаса житель Вольска Валерий Литвинович рассказал, что производство химоружия ликвидировали полностью давно. "Там все закрыли. Там нет ничего, что напоминало о химии", — считает он.
По его словам, жители Вольска не придают значения близкому расположению к Шиханам. "Я даже не подумал, что рядом Шиханы. Меня беспокоят последствия инцидента (в Солсбери – ред.), а не то, чем отравили, как отравили", — рассказал офицер запаса.
"Если бы наши что-то хотели бы сделать, то сделали бы намного тише, спокойнее, человек бы умер от гриппа", — пошутил он.
Житель Вольска Ильгар Аллазов отметил, что не слышал, чтобы в Шиханах на сегодняшний день что-то производили. "Все запасы, которые были, по конвенции были уничтожены, и на сегодняшний день химическое оружие здесь не производится. Все вольчане знают, что там ничего нет", — считает он.
Жителей волнует не химпроизводство, а ЖКХ
По ее словам, несколько лет назад, когда институт в Шиханах работал, он также производил вещества для борьбы с насекомыми, эта продукция продавалась в магазинах для садоводов. "То, что они делали, это убойно, не будет никого… От тараканов у них было средство офигенное: один раз помазала — тараканы исчезли. То, что они делали, делали добротно. Делают ли они "Новичок" и делали когда-либо, я этого знать не могу", — поделилась она.
Она считает, что версия о производстве "Новичка" в Шиханах является фантазией. "Да и люди посмеиваются, считают, что это лишний повод ввести против нас очередные санкции, как-то нас изолировать от мира… Возмущаются люди, что раньше ложь как-то прикрывали, завуалированно преподносили, а сейчас даже не стесняются сказать, что просто вбросили", — отметила Мартынова.
"Я бы не сказала, что эта тема является злободневной. Все больше жителей коммунальное хозяйство беспокоит", — резюмировала она.