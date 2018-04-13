ШИХАНЫ (Саратовская область), 13 апр — РИА Новости. Деятельность научно-исследовательских институтов в Шиханах Саратовской области всегда находилась под завесой тайны, но публикация газеты Times о том, что именно в этой части российской глубинки упрятана "секретная лаборатория" по производству вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, подогрела интерес к городку во всем мире.

Контролируемая зона

Корреспондент РИА Новости побывал в городе и узнал, верят ли местные жители в историю о "Новичке".

Город Шиханы расположен среди лесов в центре Вольского района Саратовской области, менее чем в 10 километрах от Вольска. Вблизи проходит федеральная трасса Сызрань-Саратов-Волгоград. Шиханы являются закрытым административно-территориальным образованием, въезд и нахождение в нем граждан и автомобилей возможны только на основании пропуска, выданного администрацией ЗАТО по согласованию с органами ФСБ, при этом въезд и пребывание иностранцев на территории города запрещены. О том, что город относится к контролируемой зоне, и об установленных ограничениях говорится на информационном щите, установленном перед въездом в Шиханы.

На въезде в Шиханы-1 нет контрольно-пропускного пункта и какой-либо охраны, однако, как пояснили РИА Новости в местной администрации, в случае пребывания в городе без пропуска нарушителю грозит административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

К ЗАТО относится город, обозначаемый как Шиханы-1 и ранее носивший также название Вольск-17, в нем располагается саратовский филиал "Шиханы" НИИ органической химии и технологии (ГосНИИохт), который уже является запретной зоной.

Прежде в Шиханах-1 располагался Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС) с опытным заводом, но он длительное время пребывал в кризисе и в начале 2000-х годов закрылся. В Шиханах-1 на улицах малолюдно, есть различные сетевые магазины, шиномонтаж, детские площадки, в основном видны частные дома, но присутствуют и пятиэтажки.

Далее дорога, ведущая с федеральной трассы в Шиханы-1, тянется до Шихан-2 (или Вольск-18). По одной стороне дороги стоят красивые березы, по другой — сосны. Шиханы-2, по сути, является военным городком, построенным у воинских частей и 33 Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны России.

Чтобы попасть в этот городок, нужен пропуск начальника Шиханского гарнизона, который выдается по согласованию с ФСБ. На въезде стоит КПП, на котором дежурят военнослужащие-срочники, а сама территория огорожена забором с колючей проволокой. За ней видны только пятиэтажные жилые дома. Однако никакого усиления на фоне повышенного интереса СМИ к Шиханам нет, фотографировать КПП никто не запрещает.

Откуда тут "Новичок"?

В середине буднего дня движение автомобилей из Шихан в сторону федеральной трассы и обратно было оживленным. При этом не было ощущения, что за подъезжающими к городу кто-то следит. Из Шихан-1 к федеральной трассе выехала "Газель" с номерами другого региона. Ее водитель рассказал, что в ЗАТО он въезжает без пропуска, привозит мебель, а пропуск, как считает он, нужен лишь для проезда в Шиханы-2. Узнав, какая тема интересует корреспондента, сказал: "Откуда тут "Новичок" будет? Все развалено".

Ожидавшая автобус на остановке жительница Шихан активно беседовала на житейские темы с другой, но, увидев корреспондента, сразу же отрезала: "Хоть я и пенсионерка, на эти темы мы не разговариваем" — вероятно, имея в виду инцидент в Солсбери.

Военнослужащий из Шихан-2, остановившийся на своей машине у федеральной трассы, сказал, что не знает о том, чтобы в Шиханах разрабатывали какие-то отравляющие вещества. "Что за "Новичок"? Я впервые слышу", — сказал он.

Он добавил, что за новостями не следит, его больше волнуют семейные проблемы.

Председатель совета ветеранов Шихан Маргарита Куриленко, которая до пенсии работала в местном филиале ГосНИИохт, не смогла по состоянию здоровья встретиться с корреспондентом, но по телефону сказала, что ничего не слышала о "Новичке".

"Такого продукта у нас не выпускали, не хранили. Я работала и младшим научным сотрудником, и работала старшим инженером-химиком в лаборатории, а потом работала начальником отделения сырья и готовой продукции. Всего я там отработала 24 года — 1970 по 1994 годы… Я такого продукта не знала, не знаю и не слышала о таком продукте", — сказала Маргарита Васильевна.

По ее словам, местные жители обсуждают новости о том, что якобы отравляющее вещество, которым был отравлен Скрипаль, произвели в Шиханах, но никто не верит в это.

© РИА Новости Город Шиханы в Саратовской области © РИА Новости Город Шиханы в Саратовской области

Складов химоружия в Шиханах давно нет

Жители ближайших населенных пунктов — города Вольска и поселка Сенной — считают, что от института в Шиханах не исходит какой-либо угрозы, все имевшиеся запасы опасных химических веществ были давно уничтожены.

Глава Вольского муниципального образования в 1996-2005 годах, председатель общественной палаты Вольского района Анатолий Иванович Зубрицкий считает, что Россия ведет себя как никогда правильно, серьезно расследуя это дело об отравлении Скрипаля, а звучащие из Лондона обвинения голословны.

Он рассказал, что работу шиханского института проверяла Организация по запрещению химического оружия, никаких вопросов к его деятельности не было, хотя в то время глубоко под землей было три-четыре склада, где хранился иприт, все запасы которого в начале 2000-х годов ликвидировали на заводе по уничтожению химоружия в Горном.

"После перестройки в институте и расположенном рядом заводе начались сокращения, завод вообще упал, и этот институт вообще сократил свои программы и, по сути, прекратил свое существование… Многие цеха вообще порезаны… Там в основном, кажется, был иприт, который не идет для "Новичка" ни в коем случае. Никакого "Новичка" и типа подобной ему формулы там никогда не разрабатывалось… Те вещества, которые там производились, они в Горном были уничтожены, их запасов было около двух тонн", — сказал Анатолий Иванович.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос, как задействовать площадку в Шиханах, где зачахло химпроизводство. По его словам, в этом городке "большинство — техническая интеллигенция", при этом шиханцы ощущают нехватку рабочих мест.

Офицер запаса житель Вольска Валерий Литвинович рассказал, что производство химоружия ликвидировали полностью давно. "Там все закрыли. Там нет ничего, что напоминало о химии", — считает он.

Литвинович отметил, что вблизи Шихан самое большое скопление животных, поскольку там охота ограничена. "Там аисты гнезда вьют. Как говорили в Белоруссии, если аист вьет гнездо, значит, нет ничего (опасного – ред.)", — сказал он.

По его словам, жители Вольска не придают значения близкому расположению к Шиханам. "Я даже не подумал, что рядом Шиханы. Меня беспокоят последствия инцидента (в Солсбери – ред.), а не то, чем отравили, как отравили", — рассказал офицер запаса.

"Если бы наши что-то хотели бы сделать, то сделали бы намного тише, спокойнее, человек бы умер от гриппа", — пошутил он.

Житель Вольска Ильгар Аллазов отметил, что не слышал, чтобы в Шиханах на сегодняшний день что-то производили. "Все запасы, которые были, по конвенции были уничтожены, и на сегодняшний день химическое оружие здесь не производится. Все вольчане знают, что там ничего нет", — считает он.

© РИА Новости Город Шиханы в Саратовской области © РИА Новости Город Шиханы в Саратовской области

Жителей волнует не химпроизводство, а ЖКХ

Жительница Вольска Светлана Семенова полагает, что вся ситуация с веществом из дела Скрипалей — это фейк, горожан больше волнуют очистные сооружения и другие насущные проблемы. "Наплюйте на "Новичок", потому что его придумали, чтобы поболтать и кому-то на уши навешать, а вот это все настоящее (городские проблемы – ред.)", — сказала она.

По ее словам, несколько лет назад, когда институт в Шиханах работал, он также производил вещества для борьбы с насекомыми, эта продукция продавалась в магазинах для садоводов. "То, что они делали, это убойно, не будет никого… От тараканов у них было средство офигенное: один раз помазала — тараканы исчезли. То, что они делали, делали добротно. Делают ли они "Новичок" и делали когда-либо, я этого знать не могу", — поделилась она.

Жительница поселка Сенной Светлана Мартынова вспоминает, что в 1990-е годы производство в Шиханах сворачивалось. "У нас родственники живут в Шиханах… Мы слышали, что приезжали иностранные наблюдатели и сворачивали производство", — сказала она.

Она считает, что версия о производстве "Новичка" в Шиханах является фантазией. "Да и люди посмеиваются, считают, что это лишний повод ввести против нас очередные санкции, как-то нас изолировать от мира… Возмущаются люди, что раньше ложь как-то прикрывали, завуалированно преподносили, а сейчас даже не стесняются сказать, что просто вбросили", — отметила Мартынова.

"Я бы не сказала, что эта тема является злободневной. Все больше жителей коммунальное хозяйство беспокоит", — резюмировала она.