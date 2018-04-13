ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 13 апр— РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В конце марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Первомайск, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Калиново и Фрунзе. Уточняется, что по территории республики было выпущено более 110 снарядов.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 66 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения.
Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "66 обстрелов позиций украинских защитников". "К сожалению, вследствие… обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения", — уточняется в сообщении.