ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (127)

ЛУГАНСК, 13 апр— РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В конце марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Первомайск, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Калиново и Фрунзе. Уточняется, что по территории республики было выпущено более 110 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 66 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "66 обстрелов позиций украинских защитников". "К сожалению, вследствие… обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения", — уточняется в сообщении.