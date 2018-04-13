МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, объяснил неэффективность вещества туманом.

Как пояснил Мирзаянов в интервью "Коммерсантъ FM", недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Данное вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, сказал химик.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — добавил он.

Доклад засекречен

ОЗХО опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

В документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и образцов из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

При этом МИД Британии отказался ответить на вопрос РИА Новости, фигурирует ли в докладе ОЗХО по "делу Скрипаля" название "Новичок". "Полный текст доклада засекречен ОЗХО, и поэтому мы не сможем дать по данному поводу никаких комментариев", — сказал представитель британского МИД.

Вопросы к докладу

Москва ознакомилась только с выжимкой из доклада ОЗХО по отравлению в Солсбери, пока информации о полной версии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, у России есть несколько вопросов к докладу ОЗХО. По ее словам, отдельные положения отчета требуют детальной проработки, а окончательные выводы можно сделать, "лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа". Она добавила, что что Россия, как и прежде, готова к совместной работе по расследованию происшествия.

Постановка..?

Российская сторона призывает Великобританию предоставить информацию о том, что Скрипали не участвуют в постановке, заявила ранее Мария Захарова.

"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасении, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании, насильственном, российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке", — сказала Захарова на брифинге.

Великобритания, в рамках ситуации вокруг "дела Скрипалей" опробовала новую стратегию информационной войны, подчеркнула Захарова.

"В полном объеме в этом деле была опробована новая стратегия информационной войны — постоянные информационные вбросы и сомнительные утечки. Обратите внимание на крайнюю скупость комментариев именно официальных лиц, представляющих следственные органы по этому делу", — сказала она.

Представитель МИД, что британцы объясняют это тем, что следствие имеет "крайне конфиденциальную, засекреченную природу".

Отказ предоставить информацию

Великобритания продолжает отказывать России в предоставлении информации о местонахождении Юлии Скрипаль, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья, заявил в минувшую среду РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Скрипаль была якобы переведена на некую военную базу.

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", — сказал собеседник агентства.

Инцидент в Солсбери

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.