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В мире

Разработчик "Новичка" объяснил выздоровление Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1222)
07:2413.04.2018
(обновлено: 07:36 13.04.2018)
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© AFP 2018 / Adrian DennisБританские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фотоБританские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, объяснил неэффективность вещества туманом.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В МИД не знают, удерживают ли Юлию Скрипаль на объекте в Британии силой

Как пояснил Мирзаянов в интервью "Коммерсантъ FM", недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Данное вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, сказал химик.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — добавил он.

Доклад засекречен

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В МИД назвали отравление в Солсбери комплексной провокацией
ОЗХО опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

В документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и образцов из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

При этом МИД Британии отказался ответить на вопрос РИА Новости, фигурирует ли в докладе ОЗХО по "делу Скрипаля" название "Новичок". "Полный текст доклада засекречен ОЗХО, и поэтому мы не сможем дать по данному поводу никаких комментариев", — сказал представитель британского МИД.

Вопросы к докладу

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
Захарова: создается впечатление, что Скрипаль хотят спрятать от контактов
Москва ознакомилась только с выжимкой из доклада ОЗХО по отравлению в Солсбери, пока информации о полной версии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, у России есть несколько вопросов к докладу ОЗХО. По ее словам, отдельные положения отчета требуют детальной проработки, а окончательные выводы можно сделать, "лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа". Она добавила, что что Россия, как и прежде, готова к совместной работе по расследованию происшествия.

Постановка..?

Юлия Скрипаль
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Москва хочет удостовериться, что заявление Юлии Скрипаль составлено ею
Российская сторона призывает Великобританию предоставить информацию о том, что Скрипали не участвуют в постановке, заявила ранее Мария Захарова.

"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасении, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании, насильственном, российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке", — сказала Захарова на брифинге.

Великобритания, в рамках ситуации вокруг "дела Скрипалей" опробовала новую стратегию информационной войны, подчеркнула Захарова.

"В полном объеме в этом деле была опробована новая стратегия информационной войны — постоянные информационные вбросы и сомнительные утечки. Обратите внимание на крайнюю скупость комментариев именно официальных лиц, представляющих следственные органы по этому делу", — сказала она.

Представитель МИД, что британцы объясняют это тем, что следствие имеет "крайне конфиденциальную, засекреченную природу".

Отказ предоставить информацию

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
Британия планирует 18 апреля провести встречу СБ ООН по докладу ОЗХО
Великобритания продолжает отказывать России в предоставлении информации о местонахождении Юлии Скрипаль, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья, заявил в минувшую среду РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Скрипаль была якобы переведена на некую военную базу.

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", — сказал собеседник агентства.

Инцидент в Солсбери

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Борис Джонсон прокомментировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям‍
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
semichev.00011
наверное в Англии можно и тормозуху пить))))))))) она же вроде тоже гидроскопична
07:38
13.04.2018
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Ёшкин кот
не было никакого отравления. чушь собачья.
07:40
13.04.2018
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