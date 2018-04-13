Немецкие СМИ рассказали о "коррупционном очковтирательстве" Порошенко

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на украинских антикоррупционных активистов.

"Антикоррупционный закон, который президент внёс в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией", — приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.

Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.

"От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал", — заявил Новик.

Порошенко также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал "Марлин", как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата в размере более 400 тысяч евро.

Создание антикоррупционного суда, законопроект о котором приняла в марте в первом чтении Рада, является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, законопроект предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.