МВД Эквадора не подтвердило гибель журналистов на границе с Колумбией

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. МВД Эквадора в четверг не смогло подтвердить гибель журналистов на границе с Колумбией, а пресс-конференция министра Сесара Наваса закончилась скандалом.

Речь идет о двух журналистах издания Comercio и их водителе, которые пропали в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли во время операции армии в этой местности.

"Пока нет подтверждения (гибели), расследование продолжится, без всякого сомнения, мы все — в подавленном состоянии. Мы поделились информацией с колумбийскими властями, которые тоже сделали свои экспертизы, но и они не окончательные", — заявил Навас на пресс-конференции в прямом эфире телевидения.

В четверг появилась неофициальная и пока не подтвержденная информация об обнаружении тел пропавших. Как сообщило радио RCN, в его распоряжении имеется фотография погибших. Фото опубликовано в социальных сетях.

Выход министра к прессе закончился акцией собравшихся в зале журналистов. Когда Навас почти закончил говорить, в его адрес стали раздаваться выкрики "В отставку!", "Замолчи!", "Лжец". Некоторые из собравшихся (а в зале присутствовали и родственники пропавших) достали самодельные плакаты, на которых было написано "Нам не хватает трех человек".

Ранее президент Эквадора Ленин Морено неожиданно покинул Перу, где в пятницу открывается "Саммит Америк", чтобы вернуться на родину из-за появившейся информации об обнаружении тел похищенных журналистов.