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В мире

Лесли и Рыбка предстанут перед судом в Таиланде в пятницу

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (43)
05:4513.04.2018
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в ПаттайеАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

БАНГКОК, 13 апр – РИА Новости. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортной Паттайе в Таиланде в пятницу, 13 апреля, предстанут перед судом Паттайи несмотря на выходные, объявленные в стране в связи с празднованием Сонгкрана, тайского традиционного Нового года, сообщил РИА Новости источник в отделе уголовной полиции курортного города.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Адвокат рассказал, сколько Лесли и Рыбка пробудут в Паттайе

Все восемь фигурантов, граждан России и Белоруссии, будут доставлены в суд к 11.00 (07.00 мск) для предъявления обвинений по "новому" делу о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Суд задаст им вопрос, признают ли они себя виновными по новым обвинениям, и изберет для них меру пресечения, сообщил собеседник агентства.

"Суд сегодня работает, несмотря на выходной день. В суде скопилось много нерассмотренных дел, и в связи с этим сегодня до полудня в суде работает дежурная смена судей и секретарей суда", — добавил источник.

Он рассказал, что накануне, также в выходной день, допросы восьми подозреваемых по "новому" делу длились в горотделе полиции Паттайи с утра до вечера. "Нужно было успеть приготовить все необходимые документы к судебному заседанию", — пояснил собеседник агентства.

Полицейский сопровождает Анастасию Вашукевич из центра заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве
По "новому" делу все восемь человек пока являются подозреваемыми. По словам источника, им будут предъявлены обвинения по трем статьям УК Таиланда: о создании тайного преступного сообщества, сговоре в составе группы более пяти человек с целью совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера третьими лицами с согласия этих лиц.

Семь из восьми человек, включая Лесли и Рыбку, являются обвиняемыми по другому делу – о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Один человек из состава группы, гражданин Белоруссии, уже осужден к условному сроку, штрафу и депортации, однако его депортация была приостановлена в связи с новыми обвинениями. Двое россиян, также осужденных к условным срокам, штрафам и депортации, успели покинуть Таиланд до начала дознания по "новому" делу.

В настоящее время в полиции Паттайи также проходит дознание по обвинению нескольких участников группы Лесли в сексуальных домогательствах в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. По этим делам полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр И
и зачем это освещать? во всем мире ежедневно сотни проституток попадают в полицию, и что, обо всех в сми писать?
05:53
13.04.2018
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fallen39
Бесплатный пиар и реклама для этих отбросов
05:56
13.04.2018
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