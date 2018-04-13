ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало слова кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о "вмешательстве Москвы" в американские выборы.

В четверг Помпео, который ранее занимал должность директора ЦРУ, выступал в комитете по иностранным делам сената, где обсуждалась его кандидатура. В ходе выступления он и члены конгресса не раз обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

"В этой связи хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", — говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

В качестве доказательств посольство приводит многочисленные архивные данные, а также свидетельства бывших сотрудников спецслужб и других ведомств США, которые на страницах американской печати признаются в проведении подобных операций после Второй мировой войны во многих странах. В частности, публикуются оценки, согласно которым США вмешивались в выборы около 80 раз в 45 странах.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее предъявил обвинение во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем компаниям из РФ. При этом никаких данных о связи этих граждан с властями России, как и о связи с ними штаба Трампа в обвинительном заключении нет.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".