СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге "Кинжала"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского "Кинжала", пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

Первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года, последние — в начале 2018-го. В ходе двух последних испытаний ракета запускалась с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N), обладающего возможностью дозаправки в воздухе.

Поскольку данный самолет, по оценкам специалистов, имеет боевой радиус около шести тысяч километров, то существует вероятность, что CH-AS-X-13, представляющая собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров, способна достичь США.

По словам источника The Diplomat, в Вашингтоне считают, что новая китайская ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.

Издание отмечает, что в настоящее время, кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется "Кинжал". Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал", обладающая скоростью порядка десяти махов (число маха примерно равно скорости звука), способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ранее замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил, что гиперзвуковые ракеты системы "Кинжал", которыми оснащают модернизированные истребители-перехватчики, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.

"Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям" — сказал Борисов.