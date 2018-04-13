Президент Венесуэлы уверен в абсолютной победе на выборах 20 мая

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил полную уверенность в победе на предстоящих президентских выборах.

"На выборах 20 мая мы победим с абсолютным большинством", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.

При этом, согласно данным последнего опроса компании Datanalisis, оппозиционный политик опережает в предпочтениях избирателей действующего президента на семь процентных пунктов. Более 41% респондентов, опрошенных этой фирмой, заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.

Ранее ведущее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" заявило, что отказывается участвовать в выборах и выдвигать кандидата, так как считает их несправедливыми и непрозрачными. Однако Фалькон, идущий на выборы от партий "Копей", "Прогрессивный авангард" и "Движение к социализму", решил не следовать общей линии оппозиции.