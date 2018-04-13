Экс-глава ФБР назвал Трампа вруном и сравнил с мафиози

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный со своего поста в мае прошлого года, в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на копию книги, оказавшуюся в его распоряжении.

Как пишет Коми в книге "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership), на закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации Трамп сказал ему: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". "Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", — отметил экс-директор ФБР в книге. Коми ответил на эту реплику молчанием, после чего Трамп во время обеда еще раз напомнил, что ему "нужна честная преданность".

Как отмечает газета Washington Post, в своих мемуарах, которые должны появиться в продаже на следующей неделе, Коми описывает президента как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российским" связям окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.