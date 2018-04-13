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Создатель "Новичка" назвал "идиотизмом" отравление с его помощью Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1220)
01:4413.04.2018
010960
© REUTERS / Hussein al WaaileРазработчик газа Новичок Вил Мирзаянов. Архивное фотоРазработчик газа Новичок Вил Мирзаянов. Архивное фото
© REUTERS / Hussein al Waaile

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В МИД назвали отравление в Солсбери комплексной провокацией

Как пояснил Мирзаянов в интервью "Коммерсантъ FM", недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, отметил химик.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — добавил он.

В четверг был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД призвал Британию доказать, что Скрипали не участвуют в постановке
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к инциденту и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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