Заплыв туристов с крупнейшей в мире акулой сняли на видео

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У побережья мексиканского штата Южная Калифорния сняли на видео огромную китовую акулу, плавающую вместе с людьми.

Ролик был сделан 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона, передает Sputnik International.

На записи видны трое человек, плавающих около морского гиганта. Затем к ним присоединился еще пловец. Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до хвоста животного.

"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", — рассказал Суарес.

Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.