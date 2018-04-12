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В мире

Москва призывает Варшаву прекратить разрушение советских памятников

23:1712.04.2018
(обновлено: 23:20 12.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНадписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. Россия призывает Польшу прекратить разрушение советских мемориальных объектов и ожидает от Варшавы действенных мер по пресечению осквернения воинских захоронений, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Рабочий во время монтажа строительных лесов памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Польше с начала года 18 раз незаконно демонтировали советские памятники

Он отметил, что с лета прошлого года зафиксировано 23 случая демонтажа польскими властями памятников советским воинам-освободителям. В числе примеров — осквернение памятника советским воинам в городе Щирк, который был установлен в честь 36 воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение этого города от нацистской оккупации в феврале 1945 года.

"Вновь обращаемся к властям Польши с призывом прекратить разрушать мемориалы тем, кто отдал свои жизни за польский народ, нес свободу узникам нацистских концлагерей. Напомним, что вчера, 11 апреля, отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, поэтому поднятый нами вопрос приобретает еще большую актуальность", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, Москва также ожидает от Варшавы действенных мер по пресечению осквернения воинских захоронений.

"По имеющимся данным, за 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России. Большинство из них совершены на воинских кладбищах — статистика вопиющая, не имеющая оправданий с точки зрения любых нравственных норм", — подчеркнул постпред.

Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политик: чем Россия угрожает Польше? Просьбой не сносить памятники?

Всего на территории Польши находится 657 воинских захоронений и 581 памятное место.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной Армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vova-s-r
Значит в следующей европейской заварушке эта страна просто исчезнет с карт.
23:29
12.04.2018
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И.В.
Это какой по счету призыв? Может хватит призывать? Пора что-то вещественное предпринять.
00:20
13.04.2018
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