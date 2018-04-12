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Помпео прошел "боевое крещение" в сенате на пути к посту госсекретаря США

23:1012.04.2018
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДиректор ЦРУ Майкл ПомпеоДиректор ЦРУ Майкл Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор ЦРУ Майк Помпео прошел в четверг "боевое крещение" в качестве публичного дипломата в сенате США, которому предстоит утвердить его кандидатуру на пост госсекретаря. Слушания продолжались около пяти часов.

Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Помпео анонсировал конец "мягкой политики" США в отношении России

Судя по вопросам сенаторов, Помпео произвел на них в целом хорошее впечатление: он вполне компетентно отвечал на удобные вопросы, при этом мастерски уходил от вопросов неудобных. В частности, он не ответил конкретно на вопросы о продолжении санкций против России по новому закону CAATSA, о перспективах возможного удара по Сирии, о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном или о продлении соглашения с Ираном по ядерной программе Тегерана.

Он подтвердил жесткую, порой конфронтационную позицию администрации относительно России, Ирана, КНДР и Сирии, но при этом воспротивился клейму "ястреба", которое, по его словам, на него клеят недобросовестные журналисты.

Россия: "время мягкой политики прошло"

В подготовленном заранее выступлении Помпео присутствовали традиционные сигналы в адрес Москвы с обязательными обвинениями в агрессии и обещаниями жестких мер.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архив
© AP Photo / Susan Walsh
В Совфеде призвали не воспринимать слишком серьезно заявление Помпео

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", — заявил Помпео. Он добавил, что в списке уже числятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — уточнил Помпео.

"Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — добавил Помпео.

На каверзные вопросы сенаторов, как он намерен продвигать многочисленные санкции против России, кандидат в госсекретари ответил, что привержен всем санкциям. По его словам, он за продолжение санкций по Украине, за использование в полную силу "мощного инструмента" в виде Акта Магнитского.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Депутат рассказал, зачем США пытаются противостоять России

Cенатор Джон Барассо потребовал, чтобы Помпео пообещал ему добиваться отмены строительства газопровода "Северный поток-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Помпео заверил, что было бы хорошо, если бы у России было "меньше возможностей отключать газопроводы для соседей".

"Я готов обсуждать конкретно "Северный поток-2", чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не (президента России) Владимира Путина", — уточнил Помпео.

КНДР: "в игры играть не будем"

Как и ожидалось, Помпео старался возможно жестче высказаться в адрес КНДР в преддверии саммита президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

"Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эта встреча будет проходить на фоне приверженности нашего президента достижению денуклеаризации. Он (Трамп) также намерен не допустить того, чтобы Америка подвергалась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия", — сообщил Помпео.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Andrew Harnik
Помпео выступил за ужесточение санкций в отношении России

"Я читал исторические материалы ЦРУ о предыдущих переговорах с северокорейцами, и я уверен, что мы не повторим ошибок прошлого. Президент Трамп не будет играть в игры за столом переговоров, и я тоже не буду", — добавил кандидат в госсекретари.

"Ставки высоки для всех, но я считаю, что они выше всего для северокорейского режима", — уточнил Помпео.

При этом он заверил сенаторов, что никогда не выступал за смену режима в Северной Корее.

Сирия: карты не раскрыты

Помпео традиционно жестко высказался о Сирии, но не стал говорить о слухах, что администрация Трампа намерена нанести по территории страны военный удар.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Помпео заявил, что никогда не выступал за смену власти в КНДР

"Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности (США) и региональной стабильности и оно заслуживает все более жесткого ответа", — заявил он.

На вопрос о том, нужно ли будет президенту одобрение конгресса в случае решения ударить по КНДР или Сирии превентивно, Помпео осторожно отвечал, что это вопрос гипотетический.

Вопрос о том, нужно ли президенту США разрешение на ведение военных действий за рубежом, остается дискуссионным. Конституция США требует спрашивать разрешение на ведение войны, но многочисленные президенты в прошлом обходили это требование, ссылаясь на другие законы и на то, что планируемые военные действия являются ограниченными. Так, конгресс дал разрешение на войну в Ираке, но не на американские операции против Сирии.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Помпео рассказал, как США помешают Ирану производить ядерное оружие

Иран: дипломатические усилия без конкретики

Помпео так и не ответил однозначно, собирается ли он рекомендовать Трампу выйти из соглашения с Ираном или оставить США в нем. Трамп продлил режим снятия санкций против Ирана в январе, но заявил, что это будет последнее продление такого рода.

"Президент Трамп готов к работе с нашими партнерами над пересмотром Всеобъемлющего плана действий с тем, чтобы исправить его наиболее вопиющие ошибки. Если меня утвердят (на посту госсекретаря), то для меня немедленно станет личным приоритетом работа с этими партнерами с тем, чтобы посмотреть, достижимо ли такое исправление. Ставки высоки для всех, особенно для Ирана", — заявил Помпео.

По его словам, он готов продолжать работу с партнерами и до, и после 12 мая, когда президент Трамп должен принять очередное решение о том, соблюдает ли Иран соглашение. Но будет ли это новое соглашение или "улучшенное" старое, Помпео конкретно не сказал.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Помпео: дипломатические возможности США по Северной Корее еще не исчерпаны

В случае выхода из соглашения США рискуют оказаться в изоляции, поскольку другие их партнеры по "шестерке" посредников не считают, что Тегеран нарушает свои обязательства. Впрочем, и Помпео был вынужден признать, что данных о нарушения соглашения Тегераном у него нет.

Подковырки и протесты

Заседание началось с протеста организации Pink Police — при появлении кандидата участники организации развернули плакаты и стали скандировать: "Нет Помпео, нет войнам!" Когда слушания начались, одна из протестующих продолжила выкрикивать "этот человек — не дипломат". Полиция вывела ее из зала.

Как обычно, сенаторы от оппозиционной партии — в данном случае демократов — пытались найти компрометирующие факты из прошлого Помпео. Так, сенатор Кори Букер многократно требовал, чтобы Помпео ответил ему, считает ли он гомосексуальный секс извращением, как он это говорил в прошлом. Помпео категорически отказался отвечать на вопрос. Точно так же он отказался говорить о своем прошлом и нынешнем отношении к мусульманам и силовым мерам против Ирана. Кроме того, Помпео наотрез отказался говорить, обсуждал ли он с Трампом расследование против последнего и если да, то какой совет он дал президенту.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Помпео пообещал обсуждать альтернативы "Северному потоку-2"

Демократ Тим Кейн, недавний кандидат в вице-президенты США при Хиллари Клинтон, перешел к длительным рассуждениям о том, имеют ли США право на смену режимов в мире. Он задался вопросом о том, допустимо ли, если негативный пример США может "заразить" другие страны, например Россию. Помпео на это отвечал лишь то, что Россия, по его мнению, не является исключительной страной, в отличие от США.

Несмотря на жесткие заявления, кандидат в госсекретари настаивал, что он не является "ястребом" и всегда будет добиваться мира, а не войны.

"Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык "ястребов", "сторонников войны" или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил", — заявил Помпео.

Кандидатуру Помпео предстоит рассмотреть сначала комитету, а затем — полному составу сената. Когда пройдут эти голосования, пока неизвестно. Однако, учитывая, что Помпео в новом качестве придется готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына в мае, сенат вряд ли станет затягивать с его утверждением.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Леонов
Рафферти.
23:15
12.04.2018
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Валентин А...
Ну что ж, остается только пожелать от всего сердца ему будущего Помпей!!! Чтобы засыпало его пеплом сигарет "Кэмэл" на несколько метров!!! Чтобы у этого горячего человека почаще была высокая температура и регулярно в "тылу" был градусник!!!
23:21
12.04.2018
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