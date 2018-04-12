Захарова назвала идею об исключении России из Совбеза ООН "полным безумием"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "полным безумием" идею об исключении России из Совета Безопасности ООН.

В интервью телеканалу "Совершенно секретно" в четверг она заявила, что люди, которые так ставят вопрос, хотят развалить всю систему международных отношений.

"Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно так можно ставить вопрос", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, каковы шансы на то, что Россию исключат из СБ ООН.

"По тем процедурам, которые есть на сегодняшний день и по той ситуации, опять же, если мы исходим из того, зачем создавался Совбез (ООН), то это, конечно полное безумие", — добавила она.

В этой связи она напомнила, зачем создавался Совбез ООН.

"Этот инструмент создавался не для того, чтобы друзья дружили. Официальные мероприятия, переговоры проходят не между сторонами, у которых все отлично. По ту сторону переговорного стола сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу. Так вот, несмотря на то что стол в Совбезе круглый, и это тоже не случайно, все прекрасно понимали, что по разные его стороны сидят отнюдь не будущие союзники. Да, это были союзники по антигитлеровской коалиции, это были союзники, которые понимали, что у них разные дороги и разные представления о прекрасном. Поэтому механизм Совбеза даже тогда был запущен и был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной сильной, замечательной она ни были, не смогла узурпировать эту власть. Для этого был создан механизм вето, для этого был создан весь устав ООН", — сказала официальный представитель МИД РФ.