В американском сенате выступили за улучшение отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер выступил в пользу улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что это хорошо для обеих стран.

"Я считаю, что (кандидат на пост госсекретаря США Майк) Помпео понимает Россию. Он знает, что они понимают силу. Я надеюсь, что мы сможем улучшить (отношения), я так считаю. Существует столько всего между нашими странами… что мы разделяем, что разделяют наши граждане. Обе страны обеспокоены терроризмом, Россия даже больше, чем мы", — сказал он журналистам.

Коркер выразил надежду, что Помпео сможет продвинуть российско-американские отношения "в позитивном направлении".

"Это будет хорошо и для России, и для США", — подытожил он.