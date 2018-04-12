Минобороны Греции не связывают гибель пилота с действиями турецких ВВС

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Заместитель министра национальной обороны Греции Фотис Кувелис заявил, что гибель греческого пилота при падении самолета "Мираж-2000" не связана с перехватом турецкого истребителя.

В четверг днем в Эгейское море после выполнения задания по перехвату упал самолет "Мираж-2000", погиб пилот — капитан ВВС Георгиос Балтадорос.

"По информации военных властей, он возвращался после перехвата двух турецких самолетов. Самого перехвата не было, поскольку турецкие самолеты уже улетели в Турцию. Пилот возвращался на базу на Скиросе и в девяти милях на подходе к острову пилот ведомого самолета внезапно потерял из виду самолет Балтадороса, который упал в море. Сейчас на этом месте продолжается поиск. Решительно заявляю, что смерть нашего летчика Георгиоса Балтадороса не связана с перехватом", — сказал замминистра.

В вооруженных силах Греции объявлен трехдневный траур.

Власти Турции сразу после гибели пилота заявили, что причина катастрофы самолета "Мираж-2000" греческих ВВС не связана с опасным сближением с турецкими истребителями.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил премьеру Греции Алексису Ципрасу и выразил соболезнования свои и президента Тайипа Эрдогана в связи гибелью греческого пилота. Премьеры согласились укрепить диалог двух стран в будущем. Это первый разговор премьеров за последнее время после резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой.

ЧП оказалось в центре внимания греческих СМИ, поскольку Греция и Турция несколько раз оказывались на грани войны из-за нарушений турецкими самолетами греческого воздушного пространства.

Как ранее заявлял в интервью РИА Новости доцент международного права и внешней политики в афинском университете Пантеон, специалист по греко-турецким отношениям Ангелос Сиригос, Греция и Турция потеряли по четыре самолета в 1980-х и 1990-х годах, обе страны замалчивали эти происшествия, потому что они союзники по НАТО и опасаются подрыва отношений.

Помимо сбитых в июле 1974 года двух турецких Ф-104, были также четыре других падения турецких самолетов в 1980-х и 1990-х годах, однако нельзя сказать твердо, были ли они сбиты ракетой или произошли несчастные случаи, сказал Сиригос. По его словам, со своей стороны Греция также потеряла четыре самолета.

Турция ежегодно совершает тысячи нарушений воздушного пространства Греции.