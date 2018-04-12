Железняк заявил о нарушениях в расследовании ОЗХО по "делу Скрипалей"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выполнено с нарушениями порядка действий и доступа России, оно не предоставило никаких фактов о ситуации с отравлением Скрипалей в Солсбери, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно докладу, результаты анализов подтверждают выводы Великобритании о природе вещества.

"Расследование ОЗХО, осуществлённое с нарушениями порядка действий и законного доступа России, как участницы ОЗХО, к объективно полученной достоверной информации, не пролило и не могло пролить свет на ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери. С самого начала не стоило ожидать от специалистов-химиков того, что они назовут страну-производителя яда, которым якобы были отравлены Скрипали", — передает слова Железняка его пресс-служба.

По словам парламентария, Россия будет и дальше свидетельствовать о своей непричастности к отравлению и продолжит инициировать объективное расследование от властей Великобритании.

"Тем не менее, наша страна безусловно продолжит свидетельствовать о непричастности к преступлению и будет последовательно и законно требовать от властей Великобритании объективного расследования и предоставления доказательств вины злоумышленников, если преступление не было инсценировано", — пояснил Железняк.

Он добавил, что дело с отравлением Скрипалей с самого начала носит антироссийский политический характер.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.