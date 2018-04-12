В Париже открылась выставка фотографий космонавта Геннадия Падалки

ПАРИЖ, 12 апр – РИА Новости. Выставка фотографий "Диалог: Земля — космос", приуроченная ко Дню космонавтики, открылась в Российском центре науки и культуры в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
"Я надеюсь, что эта выставка, этот день будет поводом вспомнить о первых людях, покоривших космос. Это, конечно, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая", — сказал на открытии экспозиции представитель Кубанского фотографического общества Николай Беденко.
В рамках выставки также представлены работы фотографа Сергея Свашенко, сделанные им на Северном Кавказе.
Официальный рекордсмен мира по суммарному пребыванию в космосе Геннадий Падалка побывал на орбите пять раз и совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.
В 2015 году в честь своего десятого выхода в открытый космос Падалка сделал свое знаменитое "космоселфи".