РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Тело умершего в Таиланде барнаульца не отдают семье из-за долга за лечение

21:3412.04.2018
04355
© Depositphotos / chatri2513Бангкок, Таиланд. Архивное фотоБангкок, Таиланд. Архивное фото
© Depositphotos / chatri2513

БАРНАУЛ, 12 апр — РИА Новости. Родственники умершего от осложнений лихорадки денге в Таиланде барнаульца Герасима Григорьева оплатили часть его долга перед больницей на Пхукете, однако до выплаты полной суммы им не позволят забрать тело покойного на Алтай, рассказала РИА Новости знакомая семьи Ирина Золоторева.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Таиланде из-за лихорадки денге скончался россиянин
В ночь на среду 32-летний житель Барнаула, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице "Ватчира" на таиландском острове Пхукет. Семья не может получить его тело из-за долга за лечение, Григорьев находился в Таиланде без российской или местной медицинской страховки, в результате чего все расходы по его лечению легли на его семью.

Долги за денге

"Общий долг за лечение в двух больницах еще накануне составлял один миллион 985 тысяч таиландских бат (примерно 64 тысячи долларов), причем его паспорт находился в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а его тело хранится в морге больницы "Ватчира Пхукет". Вчера Полина, его сестра, прилетела на Пхукет и успела внести часть долга – 700 тысяч бат, родным сегодня вернули паспорт Геры", — рассказала Ирина.

По ее словам, сумма долга на сегодняшний момент составляет более 1,3 миллиона рублей, как долго еще продлится эта история, неизвестно, осложняется она не только отсутствием денег, но и тем, что с 13 апреля в Таиланде начинается новый год.

"Как договорятся Полина и мама Геры с клиникой, может быть, это будет рассрочка или какой- то иной вид оплаты, пока не известно. Завтра у них начинается новый год, и оформление документов может затянуться. Так как перевозка груза с телом тоже очень дорогая, скорее всего, родные примут решение о его кремации", — рассказала Ирина.

По ее словам, родственники Геры сомневаются в качестве лечения и точности перевода при общении с врачами.

Горожане на одной из улиц Хойана
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
"Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезней
"Мы обращались во все возможные инстанции — многие нам даже не дали ответы, не говоря о какой-то финансовой помощи. Однако есть постановление правительства РФ об утверждении положения о представлении помощи в возвращении в РФ гражданам России, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию. Почему он не сработал в нашем случае, не понятно, Нет никакой помощи от властей в отношении мамы Герасима, она находилась в чужой стране две недели, а посольство обещало семье только помочь с оформлением документов на доставку тела в Россию после оплаты долга перед клиниками", — рассказала Ирина.

Помощь

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов сообщил, что посольство России не в состоянии помочь в такой ситуации.

"Посольство, к сожалению, не располагает средствами, чтобы помочь в такой ситуации. И специального общественного фонда для таких ситуаций в России тоже, к сожалению, не существует. В случаях, когда россияне оказываются в больницах в Таиланде, наличие или отсутствие медицинской страховки становится очень важным фактором. Поэтому мы стараемся всеми возможными способами донести до наших граждан информацию о необходимости медицинской страховки при поездке в Таиланд", — сказал дипломат.

Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге
"К сожалению, даже эвакуировать Герасима Григорьева было невозможно, и не из-за отсутствия страховки, а по медицинским показаниям. Мы обращались в Минздрав РФ по этому поводу. Однако непременным и первым условием эвакуации является разрешение лечащих врачей на перевозку больного авиатранспортом. Таиландские врачи, лечившие Герасима, такого разрешения нам не дали, прямо заявив, что состояние его настолько тяжелое, что перелета он не выдержит", — рассказал консул.

Герасим Григорьев жил и работал в Таиланде с 2012 года, дважды заболевал лихорадкой денге (также костоломная, лихорадка жирафов) — острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое передается с укусом комара. Оно протекает с лихорадкой, интоксикацией, головными и суставными болями, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом протекании болезни температура тела поднимается до 40 градусов.

Симптомы могут проявляться через 3-14 дней после укуса. Пострадавшие могут почувствовать, что заразились, лишь дома. В России и в Таиланде организован сбор средств на оплату долга за лечение Герасима Григорьева в больницах острова Пхукет.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена