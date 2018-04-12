Тело умершего в Таиланде барнаульца не отдают семье из-за долга за лечение

БАРНАУЛ, 12 апр — РИА Новости. Родственники умершего от осложнений лихорадки денге в Таиланде барнаульца Герасима Григорьева оплатили часть его долга перед больницей на Пхукете, однако до выплаты полной суммы им не позволят забрать тело покойного на Алтай, рассказала РИА Новости знакомая семьи Ирина Золоторева.

Долги за денге

В ночь на среду 32-летний житель Барнаула, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице "Ватчира" на таиландском острове Пхукет. Семья не может получить его тело из-за долга за лечение, Григорьев находился в Таиланде без российской или местной медицинской страховки, в результате чего все расходы по его лечению легли на его семью.

"Общий долг за лечение в двух больницах еще накануне составлял один миллион 985 тысяч таиландских бат (примерно 64 тысячи долларов), причем его паспорт находился в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а его тело хранится в морге больницы "Ватчира Пхукет". Вчера Полина, его сестра, прилетела на Пхукет и успела внести часть долга – 700 тысяч бат, родным сегодня вернули паспорт Геры", — рассказала Ирина.

По ее словам, сумма долга на сегодняшний момент составляет более 1,3 миллиона рублей, как долго еще продлится эта история, неизвестно, осложняется она не только отсутствием денег, но и тем, что с 13 апреля в Таиланде начинается новый год.

"Как договорятся Полина и мама Геры с клиникой, может быть, это будет рассрочка или какой- то иной вид оплаты, пока не известно. Завтра у них начинается новый год, и оформление документов может затянуться. Так как перевозка груза с телом тоже очень дорогая, скорее всего, родные примут решение о его кремации", — рассказала Ирина.

По ее словам, родственники Геры сомневаются в качестве лечения и точности перевода при общении с врачами.

Помощь

"Мы обращались во все возможные инстанции — многие нам даже не дали ответы, не говоря о какой-то финансовой помощи. Однако есть постановление правительства РФ об утверждении положения о представлении помощи в возвращении в РФ гражданам России, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию. Почему он не сработал в нашем случае, не понятно, Нет никакой помощи от властей в отношении мамы Герасима, она находилась в чужой стране две недели, а посольство обещало семье только помочь с оформлением документов на доставку тела в Россию после оплаты долга перед клиниками", — рассказала Ирина.

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов сообщил, что посольство России не в состоянии помочь в такой ситуации.

"Посольство, к сожалению, не располагает средствами, чтобы помочь в такой ситуации. И специального общественного фонда для таких ситуаций в России тоже, к сожалению, не существует. В случаях, когда россияне оказываются в больницах в Таиланде, наличие или отсутствие медицинской страховки становится очень важным фактором. Поэтому мы стараемся всеми возможными способами донести до наших граждан информацию о необходимости медицинской страховки при поездке в Таиланд", — сказал дипломат.

"К сожалению, даже эвакуировать Герасима Григорьева было невозможно, и не из-за отсутствия страховки, а по медицинским показаниям. Мы обращались в Минздрав РФ по этому поводу. Однако непременным и первым условием эвакуации является разрешение лечащих врачей на перевозку больного авиатранспортом. Таиландские врачи, лечившие Герасима, такого разрешения нам не дали, прямо заявив, что состояние его настолько тяжелое, что перелета он не выдержит", — рассказал консул.

Герасим Григорьев жил и работал в Таиланде с 2012 года, дважды заболевал лихорадкой денге (также костоломная, лихорадка жирафов) — острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое передается с укусом комара. Оно протекает с лихорадкой, интоксикацией, головными и суставными болями, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При тяжелом протекании болезни температура тела поднимается до 40 градусов.

Симптомы могут проявляться через 3-14 дней после укуса. Пострадавшие могут почувствовать, что заразились, лишь дома. В России и в Таиланде организован сбор средств на оплату долга за лечение Герасима Григорьева в больницах острова Пхукет.