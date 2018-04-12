США будут использовать Акт Магнитского в полную силу, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что США будут использовать Акт Магнитского в полную силу, назвав его "мощным инструментом".

"Это мощный инструмент. Мы будем работать, использовать этот инструмент в полную силу", — сказал он, выступая на слушаниях в международном комитете сената США.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.