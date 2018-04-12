Помпео высказался за поставки оружия Киеву

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео высказался за продолжение санкций по Украине и поставки оружия Киеву.

На слушаниях по его кандидатуре в сенате Помпео спросили, поддерживает ли он поставки Украине "оборонительного летального оружия". Помпео ответил утвердительно.

На вопрос, будет ли он против признания того, что Крым является частью России, Помпео сказал: "Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это (признание Крыма российским — ред.) было бы неправильно.

Он также ответил утвердительно на вопрос, поддерживает ли он действие санкций против России по Украине, пока Москва не пойдет на уступки, которые от нее требуют США.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".