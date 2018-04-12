Желание Киева выйти из СНГ расходится с мнением людей, заявила Поклонская

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Желание властей Украины выйти из состава Содружества независимы государств расходится с мнением украинских граждан, заявила экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская (ЕР) в четверг.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Верховной раде, и президенту Украины. Последние опросы, которые находятся в открытом доступе, были проведены в 2016 году, и в них приводятся данные о том, что большинство жителей Украины хочет сохранить членство в СНГ", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она отметила, что этой темой украинское руководство манипулирует несколько лет и ничего нового в заявлении президента Украины нет.

"Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет. Этой темой украинское руководство активно спекулирует ещё с марта 2014 года", — добавила депутат.