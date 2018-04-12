Макрон назвал себя президентом "всех французов"

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский лидер Эммануэль Макрон опроверг утверждение о том, что он "президент богатых", подчеркнув, что он президент всех французов.

"Вы знаете, богатым не нужен президент, они разберутся сами. Я президент всех французов", — сказал Макрон в интервью телеканалу TF 1.

Интервью Макрона проходило в школьном классе в коммуне Бердьюи департамента Орн в Нормандии.

Наряду с темой Сирии, реформой железнодорожной компании SNCF, против которой выступают транспортники, реорганизацией системы здравоохранения большой пассаж в интервью главы Французской республики был посвящен пенсионерам, которые недовольны повышением единого социального налога с начала 2018 года.

Говоря о протестах студентов, которые также проходят во Франции, Макрон подчеркнул, чтобы сдать экзамены, нужно учиться. "Не будет легких экзаменов во Франции", — сказал Макрон, обращаясь к части студентов, которые требуют ставить всем проходную оценку — 10 из 20 баллов — на экзаменах.