Помпео не сказал, поддержит ли он удар по КНДР без разрешения конгресса

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео не сказал, поддержит ли он удар по КНДР без разрешения конгресса.

В ходе слушаний в сенате Помпео спросили, поддержит ли он односторонний превентивный удар по КНДР, если президент Дональд Трамп решит сделать это без разрешения конгресса.

"Я не буду комментировать гипотетические ситуации или сложные юридические вопросы", — ответил Помпео.

Вопрос о том, нужно ли президенту США разрешение на ведение военных действий за рубежом, остается дискуссионным. Конституция США требует спрашивать разрешения на ведение войны, но многочисленные президенты в прошлом обходили это требование, ссылаясь на другие законы и на то, что планируемые военные действия являются ограниченными. Так, конгресс дал разрешение на войну в Ираке, но не на американские операции против Сирии.