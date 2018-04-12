Помпео: дипломатические возможности США по Северной Корее еще не исчерпаны

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что дипломатические возможности США по Северной Корее еще не исчерпаны. При этом он не исключил при определенных обстоятельствах возможность нанесения превентивного удара по КНДР.

Выступая в комитете сената по международным делам Помпео заявил, что у США "еще есть дипломатические возможности" по КНДР. Он согласился с тем, что в случае войны с Северной Кореей последствия для американцев будут катастрофичными.

В то же время, Помпео допустил, что при наличии прямой угрозы Соединенным Штатам со стороны Пхеньяна, американские ВС могут нанести удар. "Я могу представить, что США примут ответ, выходящий за рамки дипломатии", — сказал он.

Кандидатуру Помпео предстоит утвердить комитету по международным делам, это может занять не один день. Затем по ней проголосует полный состав сената. Кандидат вступает в должность после принесения присяги, что происходит обычно после голосования в сенате или на следующий день.

Глава комитета республиканец Боб Коркер ранее заявлял, что в палате не видят препятствий для утверждения Помпео. До этого Помпео чуть более года возглавлял Центральное разведывательное управление США.