Помпео поддержал дипломатическое решение по иранской ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США и партнеры должны продолжать дипломатические усилия по урегулированию проблемы иранского атома, заявил кандидат в госсекретари США Майк Помпео на слушаниях в сенате по международным отношениям, посвященным утверждению его кандидатуры.

В середине мая наступает срок, к которому президент США Дональд Трамп обещал объявить по результатам дискуссий между США и тремя европейскими странами — Великобританией, Германией, Францией — о том, остается ли Вашингтон в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Улучшение сделки с Ираном – в интересах США. Но, если мы окажемся в том положении, что мы не сможем улучшить эту сделку… тогда президенту будет дан лучший совет, в том числе от меня: если нет возможности, что мы ее улучшим, я буду рекомендовать президенту, чтобы продолжили взаимодействие с нашими партнерами для достижения лучших результатов и лучшей сделки. Даже после 12 мая. Потому что есть много дипломатических усилий, которые еще можно приложить", — заявил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".