Греция отказала Мальте в выдаче россиянки Ефимовой

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Суд в Греции отказал в выдаче по запросу Мальты россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.

Суд выслушал доводы адвокатов, что власти Мальты не гарантируют безопасность Ефимовой и она вряд ли может рассчитывать на правосудие, и прокуратуры, что запросы на выдачу и два европейских ордера на арест Ефимовой составлены с нарушением, вменяемые ей обвинения неясны и являются незначительными с точки зрения уголовного наказания.

В качестве свидетелей защиты на суде выступили евродепутаты от Греции Стелиос Куроглу и от Мальты Дэвид Каса, которые входят в комиссию Европарламента по расследованию фактов коррупции в связи с делом о "панамских бумагах" Panama papers. Они заявили, что на Мальте жизни Ефимовой грозит опасность.

Об угрозе ее жизни на Мальте заявила и сама Ефимова, подробно рассказавшая суть дела и назвавшая сфабрикованными обвинения против нее. На суде присутствовал представитель консульского отдела посольства РФ в Греции.

В выдаче отказать, Ефимову освободить, объявила по итогам слушаний судья. В соответствии с законодательством Греции, россиянка будет освобождена через 24 часа — столько времени требуется для оформления прокуратурой документов на освобождение.

Ефимову называют важнейшим информатором журналистки Дафни Каруаны Гализии, машину которой взорвали в октябре 2017 года на Мальте. Гализия расследовала коррупцию в правительстве островного государства.

"На Мальте нет правосудия, есть коррупция"

Судья в начале слушаний заявила, что суд не намерен рассматривать по существу обвинения Мальты, поскольку это не предусмотрено регламентом при рассмотрении запросов по экстрадиции. Суд изучал возможность справедливого суда над Ефимовой в случае экстрадиции, возражения против выдачи и процедурные вопросы.

Адвокат Ефимовой Александрос Папастериопулос выразил серьезное сомнение, что будет правосудие на Мальте и назвал безосновательными обвинения в адрес своей подзащитной. На Мальте она обвиняется в том, что израсходовала средства банка — 5 тысяч евро для покупки билетов для своей семьи и в диффамации в отношении двух полицейских.

Есть опасения за жизнь Ефимовой в случае выдачи на Мальту, заявил адвокат. Об этом же заявили и два свидетеля защиты.

Евродепутат от Греции Стелиос Кулоглу заявил, что убитая журналистка Дафни Гализия расследовала уклонение от уплаты налогов, коррупцию и так далее, и за это была убита.

"Ее дети верят в Марию Ефимову и просят ее защитить. В ее защиту выступила группа евродепутатов, представители неправительственных организаций на Мальте. Все они считают, что есть проблема с правосудием на Мальте. Там нет уважения к судебной системе. Правительство само определяет судебные решения. Это очень серьезно, но такова действительность", — сказал Кулоглу.

По его словам, до отъезда Ефимовой с Мальты он ее не знал. "Но мы говорили с заслуживающими доверия источниками на Мальте, которые сказали, по каким причинам ее преследуют. Это из-за расследования в отношении премьер-министра Мальты", — заявил евродепутат.

Он назвал существующую на Мальте систему " проблемой для Евросоюза".

"Один из детей (убитой журналистки) Гализии сам журналист, он является членом Международного консорциума журналистских расследований. Он сказал, что Ефимова является очень достоверным источником, объективным источником", — заявил Кулоглу.

На вопрос, каким образом она получила важную информацию, если в банке Pilatus Bank они три месяца была на испытательном сроке, евродепутат ответил, что она была помощником президента банка.

"Она очень умный служащий, прекрасно знает финансы. Поэтому ее брали на работу в банк", — сказал евродепутат.

"У нее была критическая информация. О банке, руководителе банка и других. Она нашла счёт, который принадлежит супруге премьер-министра Мальты", — сказал Кулоглу.

По его словам, журналистка Гализия расследовало это, и они очень часто беседовали с Ефимовой.

"Она очень важный свидетель", — сказал Кулоглу.

Он заявил также, что является членом комиссии по расследованию коррупции в ЕС, в том числе на Мальте. В комиссию входят 60 человек из всех стран, она будет работать два года, предстоит заслушать сотни свидетелей.

В ходе слушаний говорилось, что президент Pilatus Bank Али Садр Хашеминежад (Ali Sadr Hasheminejad) арестован в США — банк обвиняется в нарушении американских санкций против Ирана и переводе миллионов долларов на счета Ирана.

Кулоглу сообщил также, что один из двух полицейских, выдвинувших обвинения против Ефимовой в том, что она их опорочила, отозвал иск.

Евродепутат заявил также, что на Мальте Ефимовой не был предоставлен статус защищенного свидетеля и она не была включена в программу защиты свидетелей, а ее имя как источника информации стало известно после беседы с судьями на Мальте.

Депутат Европарламента от Мальты Дэвид Каса, специально прилетевший на суд, обвинил высшее руководство Мальты в коррупции.

"Я говорил с Ефимовой — этой очень сильной и решительной женщиной, я говорил (раньше) и с Дафни Гализией. Она была лучшим журналистом в сфере расследований. Она расследовала коррупцию в высших эшелонах власти на Кипре. Дафни была убита за то, что она узнала. Сегодня те, кто причастен к ее убийству, находится на свободе. Мы не знаем, кто послал убийц. Если Марию вышлют на Мальту, ее жизнь и жизнь ее близких будет в опасности", — сказал Каса.

"Госпожа судья, никто не расследует убийство Гализии. Все следователи связаны с властью. Руководитель офиса премьер-министра причастен к скандалу с Панамскими бумагами. Сегодня никто не ведет расследование", — сказал евродепутат.

По его словам, критически важными были сведения, которые Мария дала о президенте банка Хашимнежаде. "И сегодня Хашимнежад в тюрьме в США. Ему грозит 25 лет заключения", — сказал Каса.

Он отметил, что в Европарламенте прошли слушания по делу Ефимовой и была принята специальная резолюции, согласно которой делегации всех политических групп направили письмо с требованием расследовать коррупцию на Мальте.

"Демократические институты на Мальте не действует. Министры защищены от каких-либо расследований", — сказал Каса.

На вопрос, есть ли система правосудия на Мальте, он ответил: "Я считаю, что в данный момент она не действует. Премьер назначает всех — судей, прокуроров, руководство полиции, и руководствуется при этом не профессиональными качествами. Руководство полиции — это марионетки в руках правительства".

"Мария не должна быть выдана. Мы должны защитить Марию как информатора. Мы в первую очередь должны защитить ее жизнь. В лице Гализии я потерял одного из лучших своих друзей. Мы не должны допустить еще одного убийства на Мальте, не должны допустить угрозы Марии и ее семье. Я евродепутат 15 лет, и впервые резолюцию поддержали все политические группы — от правых до левых. Мы должны защитить жизнь Марии Ефимовой", — сказал Каса.

В пример он привел данные, согласно которым глава офиса премьера открыл секретный счет в Панаме, это было опубликовано, но до сих пор не было никакого расследования или уголовного преследования.

"Евродепутаты встречались с властями Мальты и требовали начать расследовать. И до сих пор ничего, никакого расследования не проводилось", — сказал Каса.

Он признал, что принадлежит к оппозиционной партии, но заявил, что дело Ефимовой не имеет отношения к политике.

"Моя партия предлагала правительству, чтобы начальника полиции и генпрокурора назначали в парламенте голосами 2/3 депутатов", — сказал Каса, заметив, что верховного судью также назначает премьер.

По словам евродепутата, Pilatus Bank связан "с наихудшей коррупцией на Мальте", и Ефимова дала информацию об этом.

"У меня есть список того, что открыла Мария. Не ведется никакого расследования на Мальте. Мы надеемся, что однажды правда выйдет на поверхность. Но расследование должны проводить полиция и суд, не мы", — заметил Каса.

Он подчеркнул, что имя Ефимовой опубликовал чиновник правительства. "Имя дал государственный чиновник, чиновник правительства. Он должен был защищать ее имя, но сегодня он депутат от правительственной партии. Теперь если захотят нанести удар, то знают, кто она", — сказал Каса.

Он отметил, что Ефимова была в суде на Мальте, дала судьям информацию и затем ей стали поступать угрозы и она вынуждена была покинуть Мальту из-за опасений.

Отвечая на вопросы, евродепутат подтвердил, что премьер-министр Мальты может повлиять на решения суда, а начальник полиции расследует дело в интересах правительства и делает то, что хотят услышать в правительстве.

Странный банк



Мария Ефимова рассказала, что в январе 2016 года она была назначена помощником президента банка Хашимнежада, а в ее обязанности входила проверка открываемых счетов.

Она пояснила, что была назначена на такую должность, поскольку имела хорошее образование, в частности, закончила университет в Москве, и опыт работы в банках и финансовых организациях.

"В банке было 12 служащих, но они не имели опыта работы в финансовой сфере", — сказала Ефимова. Служащие были в основном из балканских стран.

"С первых дней я поняла, что банк не работает должным образом в том, что касается соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Все запросы на открытие счетов компаний и физических лиц имели отношение к политическим деятелям. Такого образа запросы на открытие счетов требуют особого рассмотрения и изучения специальными комиссиями. Было около 100 таких счетов и большинство связано с политиками. Когда я сказала об этом, мне сказали делать свою работу и не задавать вопросов", — рассказала Ефимова.

По ее словам, она отказалась открывать счета без соответствующего одобрения как незаконные. "И в конце марта 2016 года мне прислали письмо, что я уволена и должна немедленно покинуть банк", — сказала Ефимова.

Она сообщила, что банк не оплатил ей работу за три месяца под предлогом того, что ей не выдали вид на жительство.

"Мне говорили, что заплатят позднее. Затем сказали, что я не была на постоянной работе и мне не заплатят. Я подала жалобу и она была принята. В августе 2016 года неожиданно пришли полицейские и сказали, что против меня подан иск. В нем говорилось, что во время работы в банке я купила билеты для семьи без разрешения руководства", — рассказала Ефимова.

Она заявила, что у нее было одобрение руководства банка, присланное по почте.

"Допросы были в присутствии президента банка, что является незаконным. Когда меня отпустили, я поняла, что это не просто дело между мной и банком. Я после этого решила поговорить с кем-то, кто может помочь мне, и нашла Гализию, написала ей письмо и мы связались", — сказала она.

По словам россиянки, она не верит суду на Мальте. "Я считаю, что не будет правосудия на Мальте. Я поменяла пять адвокатов на Мальте, и все они были не за меня, а против меня", — сказала Ефимова.

Прокурор против выдачи



Против экстрадиции Ефимовой высказалась по формальным основаниям и прокурор. По ее мнению, запросы были оформлены с нарушением, не было четко сформулировано обвинение, а уголовное наказание за вменяемые обвинения по законодательству Греции являются незначительным и расследование дела может занять больше времени, чем само наказание.

Прокурор сказала, что можно запросить уточнение на Мальте, однако предложила отклонить запрос.

Со своей стороны адвокат Папастериопулос сообщил, что власти Мальты не гарантируют безопасности его подзащитной, и министр юстиции Мальты Оуэн Бонничи в интервью телеканалу Евроньюс прямо не ответил на вопрос о гарантиях безопасности. Адвокат предоставил суду запись интервью Бонничи.

Суд счел доводы серьезными и постановил отказать в экстрадиции.

Как отметили после суда адвокаты, это очень серьезное решение — обычно суды удовлетворяют запросы об экстрадиции в рамках Евросоюза, поскольку считают, что все члены ЕС являются правовыми государствами.