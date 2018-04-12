В Латвии на 40% подорожает необоснованный вызов скорой помощи

РИГА, 12 апр – РИА Новости. Плата за необоснованный вызов скорой помощи в ближайшее время повысится с 40 до 56 евро. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил в эфире местной радиостанции глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

При этом, по ее словам, взимать плату за необоснованные вызовы не всегда бывает просто.

"Это не всегда хорошо работает. Человек не понимает, почему врач принимает решение не госпитализировать его и, более того, начинает выписывать чек. Система сложная и работает плохо. Ведь медику морально тяжело сидеть и выписывать квитанцию, когда над ним стоит вся семья и, не понимая, что происходит, наблюдает за его действиями", — рассказала Ципуле.

Она добавила, что сейчас выход из этой ситуации уже найден.

"Мы работаем над тем, чтобы квитанции выписывались централизованно. Будем учитывать рекомендации бригады, посмотрим диагноз и решим, был ли вызов обоснованным или нет. И только после этого люди должны будут оплачивать услугу," — заключила Ципуле.

Ранее глава медслужбы заявляла, что необоснованные вызовы — довольно серьезная проблема.

"Люди привыкли жить как в Советском Союзе, когда была именно скорая, а не неотложная помощь. Тогда врачи скорой приезжали, чтобы измерить бабушке давление, дать таблетку от мигрени или облегчить алкоголику похмельные муки", — рассказала Ципуле.

Глава СНМП подчеркнула, что бригада скорой помощи – это очень дорогой ресурс, реанимационная палата на колесах. И одна поездка на вызов стоит налогоплательщикам более 100 евро. Поэтому скорая должна заниматься ситуациями, действительно угрожающими здоровью или жизни пациента.

Ципуле пояснила, что звонить нужно только в критических для здоровья ситуациях, или когда есть угроза жизни. К таким ситуациям относятся инсульт, обширные травмы, приступ астмы, диабетическая кома и другие.

Если у пациента высокая температура, простуда, грипп, головная боль или хронические проблемы с сердцем – это не повод вызывать скорую помощь, а следует обратиться к семейному врачу или самостоятельно отправиться в аптеку, заявила Ципуле. Для детей или пожилых пациентов действует то же правило, подчеркнула она.

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