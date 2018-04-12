МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал возможный разрыв отношений между Москвой и Киевом.
Ранее украинский президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Глава государства также пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Кроме того, он заявил о намерении последовать примеру США и ввести новые ограничения против российских бизнесменов.
Комментируя заявление Порошенко об усилении санкционного давления на Москву, Грищенко выразил сомнение в готовности Киева пойти на это. По мнению экс-министра, введение новых ограничений приведет к зеркальным мерам, что будет означать разрыв экономических связей между странами.
По словам Грищенко, такой вариант развития событий отрицательно скажется на ситуации в стране и сравним с выстрелом в ногу.
"Думаю, что в нынешнем случае нужно балансировать между тем, что является важным с точки зрения внутренней политики – это стабильность и ощущение граждан Украины, что они живут в государстве, которое двигается по пути постепенного экономического роста, или же, исходя из так называемых принципиальных позиций, стрелять себе в ногу", — подчеркнул Грищенко.
Ранее Вашингтон в очередной раз расширил санкции в отношении Москвы. США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.
В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".