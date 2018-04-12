В ДНР заявили о гибели ополченца, спасавшего детей из зоны обстрела

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Ополченец, помогавший эвакуировать детей из зоны обстрела на окраине Горловки, погиб в результате огня со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам представитель командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в администрации подконтрольной ДНР Горловки заявили, что украинские силовики обстреляли школьный автобус с детьми на окраине города.

"Группа военнослужащих ВС ДНР в срочном порядке прибыла к месту инцидента и, рискуя жизнью, провела эвакуацию школьников из зоны обстрела в безопасное место. После этого обстрел населенного пункта продолжился. Во время ведения огня со стороны ВСУ ранение, несовместимое с жизнью, получил один из наших военнослужащих, участвовавший в спасении детей", — заявил представитель командования ДНР.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах.